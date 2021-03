Esporte Pelé é vacinado contra Covid-19: 'dia inesquecível' O Rei do Futebol lembrou que embora a vacinação tenha começado, a pandemia não terminou e pediu para que a população siga tomando medidas preventivas

Ídolo do Santos e da Seleção Brasileira, Pelé publicou nesta terça-feira (2) em suas redes sociais o momento em que foi vacinado contra a covid-19. Aos 80 anos, o Rei do Futebol faz parte do grupo que começou a ser vacinado neste mês de março. "Hoje foi um dia inesquecível. Eu recebi a vacina! A pandemia ainda não acabou. Nós precisamos manter a disciplina para p...