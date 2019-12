Esporte ‘Pego o clube em situação muito delicada’, diz novo presidente do Vila Nova Hugo Jorge Bravo explicou, em coletiva, quais serão suas prioridades, sobre a situação do OBA, investimentos na base e outros assuntos. Leia a entrevista abaixo

O novo presidente do Vila Nova, Hugo Jorge Bravo, foi aclamado nesta quarta-feira (4) e inicia caminhada no cargo executivo para os próximos dois anos. Após reunião, que contou com cerca de 70 sócios aptos para voto, o dirigente concedeu entrevista coletiva e comentou sobre diversos assuntos. Um deles foi sobre a situação financeira da agremiação. Hugo Jorge ...