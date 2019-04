Esporte Pedro Rocha chega ao Cruzeiro com festa da torcida no aeroporto de Belo Horizonte Pedro Rocha foi revelado pelo Grêmio, ganhou destaque em 2016 quando levou o tricolor ao título da Copa do Brasil. Na metade de 2017 foi vendido para o Spartak Moscou, da Rússia, onde estava até o acerto com o Cruzeiro

A torcida do Cruzeiro está comemorando bastante a chegada do atacante Pedro Rocha ao clube. O atacante foi confirmado na última terça-feira como novo reforço e já chegou a Minas Gerais na manhã desta quinta (4), com direito a uma grande festa feita pelos fãs cruzeirenses no Aeroporto Internacional de Confins, em Belo Horizonte. Um numeroso grupo de torcedores foi até o l...