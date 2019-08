Esporte Pedro Rocha aprova concentração antecipada no Cruzeiro: 'Pode ser importante' Clube tem apenas uma vitória nos últimos 17 jogos e sete partidas seguidas sem marcar um gol sequer,

A má fase, com apenas uma vitória nos últimos 17 jogos e sete partidas seguidas sem marcar um gol sequer, deixaram o Cruzeiro em alerta para o confronto contra o Internacional, nesta quarta-feira, no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte, pela rodada de ida das semifinais da Copa do Brasil. Tanto é que a concentração dos jogadores foi antecipada em um dia, para esta s...