Esporte Pedro Raul comemora volta a comemorar gol pelo Atlético Atacante havia balançado as redes, antes, no dia 2 de agosto, no empate com o Londrina

Na Série B, Pedro Raul havia marcado gol, pela última vez, no empate de 1 a 1 com o Londrina, no dia 2 de agosto. Mas, um mês depois, o atacante voltou a balançar redes adversárias. Dessa vez, na vitória pálida do Atlético sobre o São Bento, por 1 a 0, na tarde de sábado (31), no Estádio Antônio Accioly. Com o triunfo, o Dragão chega a 34 pontos, numa posição boa p...