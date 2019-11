Esporte Pedro Raul comemora aniversário e volta dos gols No total, o atacante atleticano tem 11 gols na temporada pelo Dragão

O jogo desta terça-feira (5) é especial para o atacante Pedro Raul. Após viver fase de altos e baixos, reserva ou chances de entrar só no segundo tempo, Pedro Raul conseguiu espantar jejum de gols nos dois últimos jogos - fez gols sobre América/MG e Operário. Com número aquém do esperado - cinco gols na Série B -, Pedro Raul entra em campo, nesta terça, festejando aniv...