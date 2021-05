Esporte Pedro marca, e Flamengo vence Palmeiras na estreia no Brasileiro Antes do gol do centroavante que substituiu Gabigol, a partida parecia se encaminhar para um 0 a 0 diante das atuações dos dois goleiros no Maracanã

Flamengo venceu o Palmeiras por 1 a 0 na tarde deste domingo (30), no Maracanã (Rio de Janeiro), na estreia das duas equipes no Campeonato Brasileiro 2021. O gol foi marcado por Pedro, aos 30 minutos na segunda etapa, após grande jogada de Bruno Henrique pelo lado esquerdo do ataque carioca. Antes do gol do centroavante que substituiu Gabigol, a partida parecia se enc...