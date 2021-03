Esporte Pedro Júnior projeta dupla com Henan no Vila Nova Jogador tem atuado na função de camisa 9, mas se coloca à disposição para jogar como segundo atacante

O técnico Wagner Lopes pode escalar dois centroavantes juntos, é o que projetou o atacante Pedro Júnior ao dizer que pode jogar ao lado de Henan. O camisa 7, que tem atuado na função de 9 na ausência do companheiro, já foi utilizado como segundo atacante e acredita que se for preciso, ele pode ajudar o Tigre nesta função. “Eu jogava vindo de trás, pelo CSA. Me movi...