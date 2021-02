Esporte Pedro Júnior inicia sua 5ª passagem pelo Vila Nova Formado na base colorada, atacante, de 34 anos, voltou a vestir a camisa colorada e iniciou preparação no OBA

O atacante Pedro Júnior está de volta ao cotidiano do Vila Nova. O jogador de 34 anos se apresentou nesta segunda-feira ao novo clube e iniciou os testes físicos e exames médicos. A quinta passagem começa neste início de fevereiro e tem previsão para término no fim de 2021. Revelado nas categorias de base do clube, Pedro Júnior tem identificação com o Vila Nova e...