Esporte Pedro Júnior admite falta de pontaria no Vila Nova: 'nunca errei tantos gols' Atacante colorado revela que se cobra e treina mais para melhorar as finalizações e perder menos gols

O atacante Pedro Júnior, de 34 anos, perdeu a condição de titular na reta final do Campeonato Goiano, mas é peça importante para o técnico Wagner Lopes no banco de reservas e tem entrado no decorrer dos jogos. Artilheiro do time com quatro gols marcados neste Goianão, o experiente atacante admite a má fase e espera melhorar a pontaria na decisão do Goianão. "Acho que nu...