Esporte Pedro Geromel aponta evolução do Grêmio e torce por permanência de Everton Para o defensor, o crescimento do time gaúcho é visível e faz parte do planejamento traçado anteriormente

Um dos pilares do elenco comandado pelo técnico Renato Gaúcho, o zagueiro Pedro Geromel destacou neste domingo a evolução do Grêmio no período pós-Copa América. Para o defensor, o crescimento do time gaúcho é visível e faz parte do planejamento traçado anteriormente. Os últimos resultados positivos comprovam o pensamento de Pedro Geromel, uma vez que o Grêmio ainda ...