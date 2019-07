Esporte Pedro confirma interesse do Fla, mas rebate 'inverdades' e se diz focado no Flu

O centroavante Pedro quebrou o silêncio e se pronunciou pela primeira vez sobre a negociação com o Flamengo. Em seu perfil oficial no Instagram, o jogador confirmou que ouviu a proposta do clube rubro-negro, mas rebateu o que chamou de "inverdades", ressaltando que jamais cogitou rescindir seu contrato ou um processo jurídico, como aconteceu com Gustavo Scarpa, hoje n...