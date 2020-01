Esporte Pedro chega ao Rio para assinar com o Flamengo: 'Faltam detalhes' Ex-Flu, o atacante vai passar por exames médicos para ter a sua contratação sacramentada pelo Flamengo. Pedro chegará ao clube cedido por empréstimo pela Fiorentina até o fim de 2020

O atacante Pedro deu mais um passo para se tornar jogador do Flamengo ao chegar na manhã desta sexta-feira (17) ao Rio, onde vai acertar os últimos detalhes para acertar o seu retorno ao futebol brasileiro e ser oficializado como reforço do clube carioca para a temporada 2020. Em rápido contato com a imprensa, Pedro ressaltou que a negociação com o Flamengo ainda neces...