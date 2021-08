Esporte Pedro Barros dá terceira medalha de prata ao Brasil no skate em Tóquio Antes dele, Kelvin Hoefler e Rayssa Leal ficaram em 2º lugar na modalidade park

O último dia de competições do skate nas Olimpíadas de Tóquio deu ao Brasil sua terceira medalha no esporte. Nesta quinta-feira (5), Pedro Barros conquistou a prata na modalidade park. Luiz Francisco e Pedro Quintas, que também avançaram para a final com boas chances, terminaram fora do pódio. A estreia do skate no programa olímpico já havia dado duas medalhas de pra...