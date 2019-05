Esporte Pedro Bambu será recordista após partida contra Coritiba Pedro Bambu quebrará o recorde do goleiro Márcio e chegará a 147 partidas pelo Dragão

Na estreia do Atlético na Série B do Brasileiro, em que venceu o São Bento por 3 a 2, na sexta-feira passada (dia 26 de abril), em Sorocaba (SP), o volante Pedro Bambu completou 146 jogos pelo Atlético na competição. Assim, ele se igualou ao goleiro Márcio, com mesmo número de atuações na Série B. Nesta sexta-feira (3 de maio), Pedro Bambu quebrará o recorde d...