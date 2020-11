Esporte Pedro é cortado da seleção, e Alex Telles tem teste positivo de coronavírus Para substituí-los, Tite convocou o atacante Thiago Galhardo, 31, do Internacional, artilheiro do Campeonato Brasileiro com 15 gols, e o lateral esquerdo Guilherme Arana, 23, do Atlético-MG

O técnico Tite, da seleção brasileira, perdeu o atacante Pedro, 23, e não sabe se terá Alex Telles, 27, para o duelo contra o Uruguai, na terça-feira (17), às 20h, no estádio Centenário, em Montevidéu. A partida será válida pela quarta rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2002. O lateral Alex Telles, do Manchester United, recebeu diagnóstico positivo de cor...