Esporte Pedrinho volta a treinar no Corinthians e deve enfrentar o Ituano O jogador esteve na Europa para assinar com o Benfica, de Portugal

Pedrinho voltou aos treinos do Corinthians nesta quinta-feira depois de retornar da Europa, onde acertou sua transferência para o Benfica, de Portugal. O jogador participou de parte da atividade no gramado e depois foi para a academia pois não havia treinado nos outros dias da semana. O Corinthians se prepara para a partida contra o Ituano, domingo, às 16h, na Are...