Esporte Pedrinho revela que está perto de renovar contrato com o Corinthians Com acordo vigente que vai até o fim de 2020, o jogador não revelou o tempo do novo vínculo com o clube

O meia Pedrinho confirmou conversas adiantadas com a diretoria do Corinthians para uma renovação de contrato, que deve acontecer em janeiro do ano que vem. Com acordo vigente que vai até o fim de 2020, o jogador não revelou o tempo do novo vínculo com o clube, mas indicou que está tudo encaminhado para continuar no Parque São Jorge. "Sim, estamos conversando para no iní...