Esporte Pedrinho festeja estreia pelo Atlético Goianiense Atacante de 24 anos lamenta empate com o Coritiba, mas valoriza primeiro jogo pelo rubro-negro

Contratado ainda durante o Campeonato Goiano, mas sem poder ser inscrito na competição, o atacante Pedrinho, de 24 anos, foi relacionado pelo técnico Wagner Lopes para os dois jogos do Atlético na Série B. Na sexta-feira, finalmente estreou pelo Dragão, no empate por 1 a 1 com o Coritiba. Entrou aos 34 minutos do segundo tempo e vibrou com a oportunidade.No próximo jogo, na ...