Esporte Pedrinho e Vital comemoram convocação à seleção olímpica: 'Felicidade em dobro' Jogadores jogarão os próximos dois jogos da equipe paulista, contra Deportivo Lara (Sul-Americana) e São Paulo (Brasileiro) antes de se apresentarem à seleção

Jogadores de destaque e muito utilizados pelo técnico Fábio Carille no Corinthians, os meias Pedrinho e Mateus Vital farão nesta semana os seus últimos dois jogos pelo clube antes da parada do calendário do futebol nacional para a disputa da Copa América. Os dois foram convocados para defender a seleção brasileira olímpica a partir da próxima segunda-feira (27) e comemoram j...