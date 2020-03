Esporte Pedrinho desfalcará o Corinthians por causa de negociação com o Benfica

O Corinthians informou na manhã desta sexta-feira que o meia Pedrinho não será relacionado para a partida contra o Novorizontino, neste sábado, por causa das tratativas com o Benfica, de Portugal. O jogador foi negociado com o clube português e ainda precisa passar por exames médicos e assinar contrato. Corinthians e Benfica chegaram a um acordo no fim de janeiro ...