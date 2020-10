Esporte Paysandu x Vila Nova: Tigre quer se fortalecer por vaga na 2ª fase Colorado faz jogo fora de casa contra o Papão, domingo (18), e tenta encaminhar classificação no Grupo A

O Vila Nova vai encarar o jogo contra o Paysandu, neste domingo (18), como um teste para o foco e comportamento emocional dos jogadores colorados. Com 19 pontos na 2ª colocação do Grupo A, o Tigre busca uma vitória no Mangueirão para se aproximar da classificação à próxima fase. O clube, no entanto, não quer deixar o bom momento da equipe na Série C se tornar um probl...