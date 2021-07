Esporte Paysandu acerta empréstimo de Nicolas ao Goiás Clube paraense anunciou a transferência do atacante para o time esmeraldino até o fim de 2022

O Goiás tem um novo atacante em seu elenco. Trata-se de Nicolas, de 31 anos, que chega por empréstimo junto ao Paysandu. O jogador assina contrato até o fim de 2022 com o Goiás. De acordo com o Paysandu, o Goiás pagou uma compensação financeira pela transferência do atleta e pode desembolsar um novo valor se desejar que Nicolas fique na Serrinha por um tempo ainda ...