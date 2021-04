Esporte Paulo Diniz, ex-presidente do Vila Nova, morre vítima da Covid-19 Ele estava internado, entubado, e morreu nesta segunda-feira (12) por complicações da doença

O ex-presidente do Vila Nova, Paulo Diniz, morreu nesta segunda-feira (12), vítima da Covid-19. Ele estava internado em Goiânia, em uma Unidade de Terapia Intensiva, e estava entubado. A morte do ex-dirigente ocorreu no período da tarde e foi confirmada pelo clube colorado. Paulo Diniz foi presidente executivo (2002/2003) e do Conselho Deliberativo do Vila Nova ...