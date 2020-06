Esporte Paulo Autuori é suspenso por 15 dias, após criticar a postura da Ferj Técnico se referiu à Ferj como "Federação dos espertos" e afirmou que "o campeonato é carta marcada", além de criticar as medidas tomadas pela entidade

O Tribunal de Justiça Desportiva do Rio de Janeiro (TJD-RJ) suspendeu, nesta sexta-feira, o técnico do Botafogo, Paulo Autuori, por 15 dias, por críticas dirigidas à Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj) e ao seu presidente Rubens Lopes da Costa Filho, em entrevista ao jornal "O Globo". "No caso presente, como já asseverado acima, o ora Suplica...