Esporte Paulista: Palmeiras encara surpresa, e São Paulo aposta no ataque

Uma grande responsabilidade aguarda o Palmeiras na noite desta quarta-feira, às 21h30, quando enfrenta o Santo André, no Allianz Parque, pelas quartas de final do Campeonato Paulista. O time do técnico Vanderlei Luxemburgo precisa afastar as atuações irregulares das duas partidas realizadas depois da paralisação do calendário para não se complicar diante da grande zebra...