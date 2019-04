Esporte Paulista Danilo Lewis volta a dominar corrida de motovelocidade em Goiânia

Atual campeão brasileiro, o paulista Danilo Lewis começou a temporada 2019 da motovelocidade nacional vencendo a 1ª etapa do Brasileiro, disputada neste domingo (7), no autódromo de Goiânia. Ganhador de todas as cinco corridas do ano passado, com 100% de aproveitamento na competição, o piloto não teve dificuldade para ganhar e liderou de ponta a ponta. A principal categori...