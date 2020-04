Esporte Paulistão terá 144 atletas de times 'pequenos' sem contrato até maio Mirassol, Inter de Limeira e Santo André têm cada um mais de 20 jogadores com vínculos a expirar em breve

Enquanto o calendário do futebol mundial está paralisado por causa da pandemia do novo coronavírus, vários clubes do interior de São Paulo devem ficar em breve sem jogadores para escalar caso a competição seja retomada. Levantamento feito pelo Estado nos contratos profissionais dos atletas vinculados aos 12 times "pequenos" que disputam a elite do Campeonato Paulista m...