Perto da volta. E da Covid-19

A nove dias da estreia no Campeonato Brasileiro, e seria menos tempo se a partida da 1ª rodada fosse realizada no dia previsto (domingo, 9), a gravidade da pandemia do coronavírus (Sars-CoV-2) pesa sobre o Atlético-GO, que registrou cinco casos de Covid-19 entre jogadores nos últimos dias. A combinação…