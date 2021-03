O amanhã do Goiás e do futebol

O futebol se recusa a interromper seu calendário mesmo com decretos pipocando por cidades e estados com a suspensão de atividades não essenciais. O esporte se agarra a protocolos para alegar segurança, mas depoimentos como os de Pedro Júnior, atacante do Vila Nova, colocam muito em perspectiva.

O jogador disse ao…