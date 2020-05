Se já foi possível ver bola rolando na Coreia do Sul no último fim de semana, no próximo vai dar pra começar a matar a saudade de uma das principais ligas europeias. Será emblemático ver o Campeonato Alemão voltar a ser disputado.

Olhar para o retorno da Bundesliga pode deixar o Brasil mais próximo da esperança e dos parâmetros para planejar a retomada do esporte nacional. No entanto, há diferenças relevantes na condução da pandemia do novo coronavírus e o impacto será sentido também no esporte.

Aqui, a intenção não é comparar as realidades dos países. A Alemanha é a maior economia da Europa, a quarta do mundo, e o sistema de saúde alemão é um dos mais preparados do território europeu. Com mais leitos de UTI proporcionalmente à população, além da testagem massiva, o país de Angela Merkel passou pelo pior momento da pandemia com taxa de letalidade mais branda em relação a outros europeus.

A Alemanha fez escolhas corretas, como a adoção de medidas sanitárias rígidas e adesão da população às regras de isolamento social. Inglaterra e Itália, por exemplo, passaram pelo contrário no início da disseminação do vírus. Sofreram mais e, agora, vão ter de esperar mais tempo para que suas competições sejam retomadas. Ainda assim, já trabalham com previsões concretas.

Apesar da condução adequada da pandemia e do planejamento dos clubes alemães para a volta, há tropeços no caminho. Jogadores testaram positivo para a Covid-19 após o retorno às atividades. Nenhum protocolo é 100% seguro e, em uma volta, é preciso saber o que fazer em casos assim. Transparência é fundamental.

No Brasil, o momento é de aumento nos casos e a previsão é de que isso se intensifique nas próximas semanas. Se for possível falar em retorno das atividades só quando houver queda de casos e mortes, o País está bem longe do reinício do futebol e todos devem lidar com isso.

Há uma pressão para voltar aos treinos. Clubes começam a testar seus elencos. Os resultados positivos assustam e mostram que é preciso ter cautela. Em um universo de quase 300 pessoas testadas, o Flamengo viu 38 casos positivos. Grêmio e Internacional, liberados pela Prefeitura, estão de volta aos treinos. O tricolor revelou seu perfil epidemiológico e que Diego Souza testou positivo para a Covid-19. Havia indícios de que o governo do Rio Grande do Sul poderia proibir a volta e fazer os clubes retrocederem no planejamento, mas isso não ocorreu.

Em Goiás, o último decreto do governo do Estado, em vigor há quase um mês, recomenda que clubes esportivos não funcionem. A Prefeitura de Goiânia segue a medida, mas já foi alvo de pressão das equipes para o retorno às atividades. Com o apoio de alguns parlamentares, representantes de Atlético-GO, Goiás e Vila Nova fizeram investida ao Paço pela liberação. Ouviram um “não”. A Federação Goiana de Futebol (FGF) pediu ao governo de Goiás, por meio de ofício, a volta aos treinos. A resposta foi uma espécie de “vou pensar”.

Autoridades sabem que a volta aos treinos facilita a pressão pelo retorno dos jogos de futebol mais à frente. Não querem apressar a tomada de decisão e resistem à pressão dos clubes. Por dois motivos, é melhor não acelerar a retomada: evitar riscos desnecessários e não precisar retroceder no futuro.