Esporte Patrocinador suspende contrato com Rio Branco-AC após acerto com Bruno O jogador de 35 anos, que passou os últimos anos na cadeia, estava sem clube após uma rápida passagem pelo Poços de Caldas

O vídeo do presidente do Rio Branco-AC anunciando a contratação do goleiro Bruno, divulgado na madrugada desta segunda-feira (27), desencadeou uma reação do único patrocinador da equipe. A rede de supermercados Arasuper anunciou, em seu Facebook, que está suspendendo o contrato com o clube acreano por conta do acerto com o jogador, condenado por homicídio tripla...