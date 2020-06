Esporte Patrocinador rescinde contrato com o Corinthians por causa da crise Marca voltada ao mundo do entretenimento esportivo tinha acordo com o Corinthians desde abril de 2019. E estampava a sua marca nas mangas da camisa.

A crise provocada pela paralisação das atividades em função da pandemia do coronavírus tirou mais uma fonte de receita do Corinthians. Nesta segunda-feira (1º), o clube confirmou o fim do acordo de patrocínio com a MarjoSports Live Score. De acordo com nota oficial, a rescisão do contrato foi amigável. A startup de tecnologia voltada ao mundo do entretenimento esportivo t...