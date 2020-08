Esporte Patrick de Paula decide, e Palmeiras vence Santos no Morumbi Jogo foi disputado no estádio do Morumbi, já que a Arena Palmeiras recebeu um evento de transmissão ao estilo drive-in da final da Liga dos Campeões

O Palmeiras venceu o Santos por 2 a 1 na tarde deste domingo (23), no Morumbi, e chegou aos oito pontos no Campeonato Brasileiro. É a primeira vitória em clássicos da equipe de Vanderlei Luxemburgo no ano e o segundo triunfo consecutivo do time alviverde na competição. O autor do gol da vitória foi Patrick de Paula, num belo chute de primeira da entrada da área. ...