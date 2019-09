Esporte Pato volta a treinar em campo no São Paulo; Reinaldo faz exames O atacante está recuperado de um estiramento na coxa direita e participou de forma leve da atividade

O treino do São Paulo nesta segunda-feira contou com a presença de Alexandre Pato em campo. O atacante está recuperado de um estiramento na coxa direita e participou de forma leve da atividade no CT da Barra Funda. Ele é dúvida para o confronto com o Fortaleza, no sábado, no Pacaembu, pelo Campeonato Brasileiro. Por outro lado, o treino não teve a presença de Reinaldo...