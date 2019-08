O atacante Alexandre Pato não treinou pelo terceiro dia seguido no São Paulo. Na tarde desta sexta-feira, ele permaneceu na parte interna do CT da Barra Funda para realizar tratamento de dores musculares.

Apesar de ter desfalcado os últimos treinos, Pato não está descartado para a partida contra o Ceará, neste domingo, às 16h, no Morumbi. O elenco do São Paulo realiza na manhã deste sábado a última atividade antes do confronto válido pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Caso Pato não tenha condições de enfrentar o Ceará, o provável substituto será Everton. Isso porque Toró também desfalcou os últimos treinos após sentir um incômodo na parte posterior da coxa esquerda e deixar a atividade mais cedo na quarta-feira.

A provável escalação do São Paulo para a partida tem: Tiago Volpi, Juanfran, Bruno Alves, Anderson Martins e Reinaldo; Luan, Tchê Tchê e Daniel Alves; Antony, Everton (Alexandre Pato) e Raniel.

No treino desta sexta-feira, o volante reserva Hudson utilizou uma máscara por ter fraturado o nariz. Ele não preocupa para a partida. Os desfalques certos são o zagueiro Arboleda, suspenso, o atacante Pablo, em transição física, e o atacante Rojas, lesionado.