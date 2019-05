Esporte Pato treina sem colar cervical, mas não deve enfrentar o Fortaleza Atacante teve uma contusão na região cervical ainda aos 30 minutos do primeiro tempo do confronto com o Flamengo, no último domingo

O atacante Alexandre Pato treinou nesta terça-feira sem o colar cervical que vinha usando após pancada sofrida no jogo contra o Flamengo, no último domingo. Ele fez trabalhos na parte interna do CT da Barra Funda, mas deve desfalcar o São Paulo na partida diante do Fortaleza, no próximo domingo, no Castelão, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. Pato teve uma co...