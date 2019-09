Esporte Pato sente dores na perna em treino do São Paulo e vira dúvida contra o Botafogo Antes de sua volta no empate por 1 a 1 contra o CSA, no último domingo, o jogador teve uma sequência de cinco jogos afastado

Alexandre Pato pode desfalcar o São Paulo pela sétima vez neste Campeonato Brasileiro. O atacante sentiu dores na perna direita durante treinamento na quarta-feira, no CT da Barra Funda, na capital paulista, e passou por avaliação médica. Antes de sua volta no empate por 1 a 1 contra o CSA, no último domingo, o jogador teve uma sequência de cinco jogos afastado. Problemas nas co...