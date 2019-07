Esporte Pato, Everton e Toró brigam por uma vaga no ataque do São Paulo Equipe paulista enfrenta o Fluminense, neste sábado, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro

O técnico Cuca vai definir a escalação do São Paulo para enfrentar o Fluminense, sábado, no Maracanã, em dois treinos fechados. As duas próximas atividades - quinta e sexta-feira - são fechadas à presença da imprensa. A principal dúvida é a formação do ataque. Alexandre Pato, que vinha sendo titular, pode perder a vaga. Everton e Toró são os candidatos. Antony e Raniel e...