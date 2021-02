Esporte Partida entre Iporá e Goiás é adiada por condições ruins do gramado Árbitro Eduardo Tomaz decide adiar partida por não garantia da integridade física dos jogadores após campo ser castigado pela chuva

O Campeonato Goiano de 2021 precisou esperar mais um pouco para começar. A partida entre Iporá e Goiás estava agendada para começar às 15h30 deste domingo (28), mas foi adiada devido às condições do gramado do Estádio Ferreirão, em Iporá. A princípio a partida está remarcada para o dia 10 de março, mas dependerá ainda do sorteio da Copa do Brasil. A chuva que ca...