Partida entre Brasil e Argentina terá público em São Paulo

O Brasil vai enfrentar a Argentina pelas eliminatórias para a Copa do Mundo com a presença de público. Segundo o secretário de Esporte de São Paulo, Aildo Ferreira, será autorizada a presença de 12 mil pessoas na Neo Química Arena, estádio do Corinthians. A partida está marcada para o próximo dia 5 e vai fazer parte da rodada tripla das eliminatórias. Três dias a...