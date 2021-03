Esporte Partida entre Aparecidense e Goiás terá atraso de quase 1h por causa da chuva A previsão é que o jogo comece por volta de 16h45

O excesso de chuvas na tarde deste domingo (14), em Aparecida de Goiânia, provocará o atraso no início do jogo entre Aparecidense x Goiás, previsto para começar às 16 horas e válido pela 4ª rodada. No gramado do Estádio Annibal Batista de Toledo, há alguns pontos nos quais as poças d'água são volumosas. O delegado da Federação Goiana de Futebol (FGF), Sérgio Robert...