Esporte Participação de atacante em decisão do Vila Nova é incerta Talles, que não treinou nesta segunda (25), despertou interesse do futebol russo e de um clube do futebol brasileiro. Empresário diz que ele jogará, mas Tigre fala que é preciso aguardar

A participação do atacante Talles no jogo da volta da final da Série C, contra o Remo, ainda é incerta. O empresário do jogador, Nilson Moura, diz que ele jogará a decisão no sábado (30). O clube colorado, no entanto, diz que “tem muito tempo” até o dia do jogo e nesta segunda-feira (25), o jogador foi ausência no treino da equipe. “O menino (Talles) deve joga...