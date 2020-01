Esporte Parreira elogia estrangeiros, mas defende técnicos brasileiros na seleção Ex-técnico acredita que os brasileiros deveriam ter mais contato com o futebol do exterior

O português Jorge Jesus, no Flamengo, e o argentino Jorge Sampaoli, no Santos, se destacaram na temporada passada no Brasil e, claro, ampliaram o interesse dos times brasileiros por técnicos estrangeiros. Comandante do Brasil no tetracampeonato mundial em 1994 e com mais de meio século de vida dedicado ao futebol, Carlos Alberto Parreira, de 76 anos, agora aposentado, a...