Esporte Paris Saint-Germain anuncia a saída do goleiro Buffon após uma temporada Goleiro venceu um Campeonato Francês e uma Supercopa da França pela equipe parisiense. Ele disputou 25 jogos na última temporada e seu destino é incerto

O goleiro italiano Gianluigi Buffon, de 41 anos, não seguirá no Paris Saint-Germain para a próxima temporada. Nesta quarta-feira (5), em suas redes sociais, o clube francês anunciou a saída do veterano jogador, que atuou apenas um ano na equipe que conta com os brasileiros Neymar, Daniel Alves, Marquinhos e Thiago Silva. Em julho do ano passado, depois de deixar a...