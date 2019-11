Esporte Parceria entre goleiros leva à descoberta de jovem

A Aparecidense e a Adfego entram em campo, nesta sexta-feira (14), para disputar a 1ª Divisão do Campeonato Brasileiro de futebol de amputados. As equipes viajaram para Maringá (PR) e serão as representantes goianas na competição. Na primeira partida da Aparecidense, contra o Corinthians, nesta sexta, às 10 horas, a ansiedade vai tomar conta de Jean Ladislau, de 1...