Esporte Parceiro de Marquinhos no sub-17, volante do Atlético-GO se mostra feliz por voltar à Série A Volante iniciou carreira na zaga, mas passou por adaptação no clube que o formou, o Grêmio

O volante Matheus Barbosa, de 26 anos, é uma das opções que o técnico do Atlético-GO, Eduardo Barroca, terá à disposição nas próximas rodadas do Campeonato Brasileiro, a única competição que resta ao clube até o final da temporada. O jogador iniciou a carreira como zagueiro, na base do Grêmio, e chegou à seleção brasileira sub-17, em que conquistou o título do S...