A paralisação do Campeonato Goiano, por tempo indeterminado, colocou em primeiro plano o cuidado com a saúde das pessoas envolvidas com o futebol e preteriu interesses esportivos e financeiros. Com o primeiro passo dado, representantes da Federação Goiana de Futebol (FGF) e dos clubes se reúnem nesta quarta-feira (18), às 10 horas, na sede da federação, para delinear o futuro do campeonato.

A paralisação não implica somente na definição da atual edição do Campeonato Goiano. O desfecho do Goianão 2020 tem impacto na Copa do Brasil, na Série D do Brasileiro e no Goiano (da elite e da Divisão de Acesso) de 2021.

Em geral, os clubes que disputam o Estadual apoiaram a decisão pela paralisação, em virtude dos cuidados com a saúde. No entanto, existe a preocupação sobre as consequências que essa medida vai acarretar. Inicialmente, a FGF tinha o desejo de cumprir as duas últimas rodadas da fase de classificação para indicar os dois rebaixados.

“Isso vai virar uma bagunça porque todo mundo vai entrar na Justiça, achar que foi prejudicado sobre rebaixamento, sobre quem classificou para Série D e Copa do Brasil. Não sei aonde isso vai chegar”, frisou o diretor de futebol da Aparecidense, João Rodrigues Cocá.

Vice-presidente do Vila Nova, Vinícius Cirqueira criticou a paralisação do Goianão neste momento, mas disse que o clube está aberto ao diálogo. “Achamos ruim a paralisação. Muitos estão usando de questões políticas para paralisar o campeonato neste momento”, lamentou.

“Vamos propor uma solução mais global. Talvez seja o momento para pensar em uma mudança de calendário do futebol brasileiro (adequar ao europeu). Quanto ao Campeonato Goiano, podemos analisar mais para frente, daqui 40 ou 60 dias”, comentou o presidente do Goiás, Marcelo Almeida.

“Para mim, o campeonato terá de ser concluído, daqui duas semanas ou três meses”, argumentou Marlon Antônio, presidente do Anápolis.

Presidente da FGF, André Pitta acredita que uma solução passa pela liderança da CBF nas discussões sobre o futuro do Estaduais e das definições que dependem deles, mas isso terá de esperar a evolução do quadro de pandemia do coronavírus. A reportagem insistiu sobre qual é a ideia da FGF no momento, mas o dirigente preferiu não conjecturar. “A partir de agora, não falamos sobre o futuro enquanto não se definir um cenário.”

Confira a posição de cada um dos 12 clubes participantes:

Anapolina

Sobre a suspensão: Concorda. Lamenta não receber valores com venda de ingressos e diz que terá problemas financeiros. Quer o fim do Goianão e que a classificação seja usada apenas para definições de vagas em torneios nacionais, mas não para o rebaixamento (é lanterna).

O que vai fazer: Após orientação da FGF, deve rescindir contratos e liberar os jogadores.

Anápolis

Sobre a suspensão: Discorda, mas respeita por entender que é um problema mundial. Direção alega que terá problemas para quitar salários dos jogadores e que deixará de receber renda com ingressos, destinada para pagamentos das folhas salariais.

O que vai fazer: Vai liberar os jogadores e rescindir os contratos. Deseja que o campeonato seja disputado após fim da interrupção.

Aparecidense

Sobre a suspensão: Achou ruim a suspensão e a não definição de rebaixados, campeão e classificação para Copa do Brasil. Criticou o fato de que a paralisação deixa muitos jogadores desempregados e sem salário.

O que vai fazer: Deve rescindir os contratos dos jogadores após receber orientações da FGF.

Atlético-GO

Sobre a suspensão: Nos últimos dias, se mostrou contra à paralisação do Estadual e queria, pelo menos, a conclusão da 1ª fase, até domingo (22). Líder o Goianão, espera definições da FGF e clubes sobre o futuro do torneio.



O que vai fazer: Após reunião na FGF, a direção se reúne, à tarde, para definir o que fazer na paralisação, pois disputa a Copa do Brasil e tem Série A, em maio.

Crac

Sobre a suspensão: O Leão do Sul não quis revelar a opinião do clube. Mas tinha a expectativa de decidir vaga em Catalão, nos jogos com Vila Nova e Atlético, após migrar para Ipameri, pois não podia jogar em casa, por causa das chuvas que prejudicaram o gramado do Genervino da Fonseca.

O que vai fazer: Não sabe. Vai aguardar o que será definido na reunião da FGF.

Goianésia

Sobre a suspensão: Não gostou por conta campanha do time no campeonato. Via possibilidade de chegar às semifinais e garantir vaga na Copa do Brasil de 2021.

O que vai fazer: Manter os treinos até receber orientação para interrompê-los.

Goiânia

Sobre a suspensão: É a favor da decisão da FGF. O clube entende que há muitos riscos se o torneio continuar agora. O Galo saiu da faixa do descenso e tem chances de chegar às quartas de final do Estadual.

O que vai fazer: Por enquanto, mantém atividades, já que a maioria dos atletas mora na Vila Olímpica. Não deve liberar o elenco, mas espera definições, nesta quarta-feira (18).

Goiás

Sobre a suspensão: Foi a favor da paralisação desde o início. Entende que foi a decisão mais correta e que o campeonato pode voltar a ser discutido quando a pandemia estiver solucionada.

O que vai fazer: Liberou o elenco e orientou isolamento social para seus jogadores, paralisou as atividades do clube e vai esperar novas orientações.

Grêmio Anápolis

Sobre a suspensão: Apoia a interrupção do Estadual. Clube diz que teme a propagação do coronavírus, por entender que o Estado de Goiás ainda não teve seu pico da doença. Quer o fim do campeonato.

O que vai fazer: Vai aguardar orientações da FGF para tomar decisões referentes a liberação e rescisões de contratos com atletas.

Iporá

Sobre a suspensão: Concorda com a medida e acredita que a FGF acertou na paralisação. Foi um dos primeiros clubes a se manifestar a favor de parar o campeonato.

O que vai fazer: Aguarda recomendação e reunião com a FGF. Se preocupa com andamento do torneio e quer discutir com outros clubes como definir finalização do campeonato.

Jaraguá

Sobre a suspensão: Não concorda, mas respeita a decisão. Clube alega que terá impactos técnico e financeiro. Desejava finalizar a 1ª fase para definições de rebaixados e classificados para a fase eliminatória.

O que vai fazer: Vai aguardar orientações da FGF para confirmar o encerramento de atividades, liberações e rescisões de contratos com atletas.

Vila Nova

Sobre a suspensão: Lamentou. Queria que 1ª fase da competição fosse finalizada. Criticou clubes que usaram de suas situações na tabela para pressionar pela paralisação da competição.

O que vai fazer: Clube suspendeu atividades do futebol profissional até segunda ordem e liberou jogadores e comissão técnica por tempo indeterminado.