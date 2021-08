Esporte Paralimpíadas têm primeiro ouro do Brasil e outras 3 medalhas na natação Após vencer prova, Gabriel Bandeira terá outras cinco chances de medalha em Tóquio

A delegação brasileira confirmou as boas perspectivas para o primeiro dia de disputas nos Jogos Paralímpicos de Tóquio, nesta quarta-feira (25). Os principais destaques ficaram por conta das quatro medalhas na natação e da boa estreia no goalball masculino. Natação Gabriel Bandeira, 21, conquistou o primeiro ouro do Brasil em Tóquio. Ele bateu na frente nos ...