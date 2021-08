Esporte Paralimpíadas: mesatenista goiana perde e não avança na categoria individual Millena França perdeu o duelo para a sul-coreana Seongok Kim, por 3 a 0, e agora inicia preparação para duelos em equipe

A goiana Millena França não avançou às quartas de final e se despediu no tênis de mesa individual com derrota no encerramento da fase de classificação. A mesatenista de Aparecida de Goiânia perdeu por 3 sets a 0 para a sul-coreana Seongok Kim, na madrugada desta sexta-feira (27). Seongok Kim venceu os games por 11x6, 11x8 e novamente 11x6 para superar a atleta goia...